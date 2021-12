Twee mensen gewond na steekincident ‘in relationele sfeer’ in Harfsen: één man opgepakt

Vrijwilli­gers en mantelzor­gers tekenen sores van zich af op JOU-festival in Laren: ‘Even gedachten verzetten’

Even geen mails beantwoorden of vergaderingen voorzitten, maar tot rust komen met een leuke activiteit. Dat is het principe van het JOU-festival, georganiseerd door Lochem Doet. In Huis Verwolde in Laren volgen vrijwilligers en mantelzorgers een tekenworkshop. Vrijwilligster Marion Wild is blij met een dag als vandaag. ,,Ik moet vaker mijn grenzen aangeven.’’

8 november