‘Urgente avond’ in Lochem over vluchtelingenbeleid

Een onthutsend boek dat eigenlijk iedereen zou moeten lezen. Zo noemt Frederike Scholing van Boekhandel Lovink in Lochem het jongste boek van schrijfster/journaliste Linda Polman. In het boek Niemand wil ze hebben beschrijft Polman het Europese vluchtelingenbeleid.

Scholing is zo enthousiast over het boek dat zij samen met enkele andere organisaties Linda Polman heeft vastgelegd om donderdag 18 april naar het Lochemse Stadshuus te komen voor een avond waarin het vluchtelingenbeleid centraal staat.

Vluchtelingenwerk Lochem

Maar de avond in het sociaal-cultureel centrum van Lochem draait niet alleen om Linda Polman en haar boek. Scholing heeft de bijeenkomst georganiseerd samen met Vluchtelingenwerk Lochem. Wethouder Bert Groot Wesseldijk komt wat vertellen over het Lochemse vluchtelingenbeleid. Na de pauze zal Mai Saab, een Syrische en sinds twee jaar woonachtig in Lochem, haar verhaal doen. Er zijn hapjes, er is muziek en de belangstellenden hebben gratis entree. Geïnteresseerden moeten zich wel aanmelden via Lovink@planet.nl of telefonisch via 0573-251679.

Treurig

Frederike Scholing hoopt dat er veel mensen af zullen komen op de avond in het Stadshuus omdat ‘het een ontzettend belangrijk onderwerp is’. ,,Linda Polman schreef een uiterst urgent boek over het vluchtelingenbeleid dat we graag breed onder de aandacht willen brengen. Juist ook omdat ze parallellen trekt met de situatie vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De parallellen zijn echt schokkend en stemmen treurig. Er is nu tachtig jaar een Europees vluchtelingenbeleid, maar nog steeds wil geen land vluchtelingen hebben. Daarom verdient een avond als die in het Stadshuus een grote belangstelling’’, meent de boekhandelaar.

Tien landen