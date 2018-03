Vaart achter komst luiercontainers in Lochem

Dat zei wethouder Groot Wesseldijk maandagavond tijdens de raadsvergadering, waar het onder meer over afvalinzameling ging. Binnenkort verandert een en ander. Zo kan de grijze container vanaf 1 april nog maar een keer in de vier weken aan de weg worden gezet. Het is al langer bekend dat er her en der in de gemeente Lochem containers komen waar mensen luierafval in kunnen gooien. Die zouden aanvankelijk in de tweede helft van het jaar komen.