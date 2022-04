Van een enorme kegelfanaat tot een fervent handwerkster: deze vijf mensen in Lochem hebben een lintje gekregen

LINTJESREGENDe lintjesregen is ook in de gemeente Lochem neergedaald. Vijf mensen hebben een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen. Dat gebeurde bij de mensen thuis, want burgemeester Sebastiaan van 't Erve vindt dit mooier en persoonlijker. Hij bezocht twee vrouwen en drie mannen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jacques Duivenvoorden (78, Gorssel) is van grote waarde geweest voor de Gorsselse Heide, het voormalige militaire oefenterrein dat is omgevormd tot een natuurgebied. Mede dankzij hem kwam het natuurherstelplan van de grond en kunnen wandelaars daar nu genieten van talloze soorten heideplanten. De inwoner van Gorssel is daarnaast al jarenlang voorzitter van stichting De IJssellinie, die overblijfselen van de verdedigingslinie langs de IJssel beheert. Hij zet zich in als gids, verzorgt presentaties, realiseerde subsidie en is betrokken bij een onderzoek van NIOD naar het toeristisch potentieel van de Koude Oorlog in Nederland.

Volledig scherm Jacques Duivenvoorden is voorzitter van de Stichting IJssellinie. © archief/Jan van den Brink

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marian Bannink-Vriezen (70, Lochem) heeft zich vooral ingezet voor de Reddingsbrigade. Al in 1986 trad zij toe tot deze levensreddende club. Ze heeft na het behalen van de benodigde papieren talloze mensen getraind en leidt sinds 1995 de lokale Reddingsbrigade van zwemvereniging De Berkelduikers in haar woonplaats Lochem. Daarnaast coördineert en bemiddelt zij onder andere de inzet van de Reddingsbrigade bij evenementen en is zij al meer dan 30 jaar actief lid van EHBO Lochem.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Greet Vrieze-Teule (75, Almen) heeft als grootste passie handwerken. Maar voor handwerken alleen krijg je natuurlijk geen lintje. De inwoonster van Almen heeft vooral veel anderen de fijne kneepjes van het handwerken geleerd. Alleenstaande moeders bijvoorbeeld, die zij in de jaren 80 ontmoette toen ze nog op Curaçao woonde. Onder het motto ‘Liever geen vis geven, doch beter te leren vissen’ kregen deze vrouwen naai- en rekenles om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Ook toen zij later naar Nederland verhuisde, heeft zij op verschillende plaatsen in verschillende functies anderen geholpen. Inmiddels al decennialang.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Kreunen (87, Lochem) houdt van kegelen. Hij is al een halve eeuw trouw lid van herenkegelclub Alles Umme en heeft zich jarenlang voor die club ingezet als penningmeester. Als competitieleider van de vijftallencommissie verzorgde hij de organisatie van de competities en kampioenschappen. Kreunen was als penningmeester ook actief voor sociëteit De Harmonie in Lochem. Daarnaast zette hij zich als vrijwilliger in voor onder andere de Lochemse Keidagen, bij motorclub SEV en regelde hij collectanten voor het Long(Astma)fonds in Lochem. Alsof dat alles nog niet genoeg was, wist hij ook nog tijd vrij te maken om maaltijden te verzorgen van bewoners van een verzorgingshuis.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toine Boonman (69, Almen) heeft zich op talloze fronten verdienstelijk gemaakt in zijn dorp Almen. Hij heeft zo’n beetje alles gedaan wat je maar kan bedenken bij voetbalvereniging SV Almen, met name voor de jeugd. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie van de dodenherdenking, is lid van het schippersgilde van de Berkelzomp, was betrokken bij de totstandkoming van Museum Staal en was bestuurslid van de lokale Oranjevereniging. Maar hij brengt ook medicijnen rond, zorgt voor vervoer, doet klusjes in en om het huis en bezoekt eenzame ouderen. En tot slot zeker niet het minste: ondanks zijn pensioen is hij nog steeds vrijwillig leraar bij BSO De Fontein in Warnsveld.

