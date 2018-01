Van schuurtje in Gorssel naar een platendeal in Hilversum

videoLars Bos uit Gorssel maakt als rapper Snelle naam in hiphopland. ,,Het was echt een droom die uitkwam om te kunnen laten zien dat een gewoon jochie uit Gorssel de Nederlandse hiphopwereld kan veroveren.''

Als klein jochie had Lars Bos uit het pittoreske Gorssel één droom, en dat was om de showbizz in te gaan. Vandaag viert de rapper zijn grootste mijlpaal tot nu toe; de release van zijn rapsessie op 101barz, het grootste hip- hopplatform van Nederland.

Uitgevlogen

Lars - of Snelle, zoals hij bekend is in de rapwereld - mag dan wel uitgevlogen zijn naar Deventer, maar Gorssel zal altijd een speciaal plekje in zijn hart houden. ,,In Gorssel heb ik in vier of vijf verschillende huizen gewoond door wisselende financiële situaties van mijn ouders. Daar heb ik dus geleerd hoe het is om alles te hebben, maar ook hoe het is om even wat minder te hebben. En het was de plek waar ik mijn liefde voor hiphop ontdekte."

Volledig scherm Lars Bos alias Snelle. Het volgende doel van de rapper is om op Lowlands te staan. © René Sterk Al gauw wist Lars dat hij rapper wilde worden, toen hij bewapend met een Playstation-microfoontje en een stokoude pc zijn eerste tracks opnam, en ging samenwerken met beatproducer Tristan Rozendaal uit Epse. Inmiddels heeft hij het schuurtje van zijn moeder ingeruild voor de professionele studio's van het Burgerweeshuis en label Cloud 9, en is hij de 2,5 miljoen streams op Spotify gepasseerd. Ook heeft hij getekend bij ROQ 'N Rolla, het label van 'Kind van de Duivel'-rapper Jebroer. ,,Ik leerde Jebroer kennen op de Herman Brood Academie, waar ik studeerde. Hij was mijn docent, en hij was zo onder de indruk van mijn harde werk dat hij me dolgraag bij zijn label wilde hebben. Ik zei gelijk ja. Niet vanwege zijn muziek, maar omdat het een super slimme en goede gast is, en een geweldige ondernemer."

Grootste mijlpaal

De carrière van Lars kwam in een stroomversnelling terecht nadat hij tekende bij ROQ 'N Rolla. ,,Inmiddels zit ik ook bij één van de grootste boekingskantoren van Nederland, maar dat is eigenlijk nog geheim dus ik kan nog niet zeggen welke. Mijn grootste mijlpaal is toch wel mijn optreden bij 101barz. Het was echt een droom die uitkwam om te kunnen laten zien dat een gewoon jochie uit Gorssel de Nederlandse hiphopwereld kan veroveren. Mijn volgende doel is om een eigen tour uit te verkopen, op Lowlands te staan, en om elke maand gewoon lekker rond te komen door alleen maar te doen wat ik leuk vind."

Kech

Lars stond er gelukkig niet alleen voor bij 101barz, want hij had zijn goede vriend Omar meegenomen. ,,Omar is echt één van mijn beste maten, en vaak de eerste die mijn nieuwe tracks te horen krijgt. Toen Thijs - de producent - ons zag lopen moest hij hard lachen en zei hij tegen Omar: 'Aha, dus jij bent de black guy in the back. We zien het al, Snelle uit Gorssel gaat niet alleen maar met tatta's (Nederlanders, red.) om!'

Het was enorm spannend om er te staan, maar het was echt heerlijk. Ik ben ook heel benieuwd naar de reacties die ik ga krijgen zodra de video live gaat, en ik hoop dat iedereen het net zo vet gaat vinden als ik."

Quote Ik wil absoluut niet goedpraten wat Boef heeft gezegd, maar ik snap niet zo goed waarom de media er zo over vallen Rapper Snelle Na de recente ophef rond Rapper Boef, die onlangs een stel meisjes 'kech' (Arabisch voor 'hoer') noemde, werd de hiphopwereld er van beschuldigd seksistisch te zijn. Volgens Lars is dit onterecht. ,,Ik wil absoluut niet goedpraten wat Boef heeft gezegd, maar ik snap niet zo goed waarom de media er zo over vallen - in de hiphopwereld is het heel normaal om het woord 'kech' te gebruiken. Ik vind de verontwaardiging nogal scheef: als andere rappers het woord 'bitch' zeggen is er niks aan de hand en als Hans Teeuwen of Youp van 't Hek vrouwen hoeren noemen hoor je ook niemand. Waarom kan het één wel en het ander niet?"

Taalgebruik