Vandaag kans op bewolkte dag in Lochem

Brand heeft grote gevolgen voor Lochemse zuivelfa­briek: ‘Pas opstarten als alles veilig is’

FrieslandCampina in Lochem is nog niet in bedrijf. In de melkpoedertoren van de zuivelfabriek woedde afgelopen maandagochtend een brand, waarna het gehele terrein werd ontruimd en de productie stilviel. Dat laatste is nog steeds het geval. Het is nog niet duidelijk wanneer de fabriek weer kan draaien.