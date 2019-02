Vandalen trekken bermpalen uit grond tussen Barchem en Ruurlo

Dit zijn de 3 lessen die we kunnen leren van de ‘pornorel’ op school in Lochem

23 februari Een leerling van het Staring College filmde twee weken geleden een docent die in de klas naar porno keek en daarbij was vergeten dat de beamer aangesloten was op zijn computer. Het leidde tot veel commotie en discussie in het land. Maar welke lessen kunnen betrokken partijen hiervan leren?