Veel weerstand tegen natuurbegraafplaats in Barchem, initiatiefnemer is verbaasd: ‘De sfeer was altijd positief’

Enorm verdriet bij gepensio­neer­de huisarts in Lochem na diefstal esculaap bij praktijk: ‘Ik liet het aan iedereen zien’

19 januari Ontroostbaar is hij. Gepensioneerd huisarts Jeroen van Huijstee kan het niet geloven dat ‘zijn’ esculaap is gestolen bij de praktijk aan de Slootwijkersteeg, waar hij sinds 1996 werkte. De Lochemse huisarts is sinds begin dit jaar met pensioen, maar kan er op deze manier alles behalve van genieten. ,,Het was mij zo dierbaar. Waarom kan iemand er niet van af blijven”, zegt hij.