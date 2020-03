Veevoederreus ForFarmers ziet winst met 70 procent kelderen

Het internationale veevoerbedrijf ForFarmers heeft in 2019 een winst brutowinst geboekt van 440,7 miljoen euro. Dat is een daling van 0,6% ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst kelderde echter met 69,8% tot 17,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de beursgenoteerde onderneming in Lochem vandaag bekend maakte.

De magere nettowinst heeft volgens Chief Executive Officer (CEO) Yoram Knoop te maken met tegenvallende afzetcijfers van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk. In een persbericht dat de onderneming deed uitgaan, zegt Knoop dat er daardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was van 25,6 miljoen euro, alleen al in het Verenigd Koninkrijk.

Ook in België, Duitsland en Nederland boekte ForFarmers echter tegenvallende afzetcijfers. De positieve uitzondering voor het Lochemse veevoederbedrijf was groeimarkt Polen.

Lastig en turbulent

In het persbericht zegt Knoop dan ook dat 2019 een ‘lastig en turbulent jaar’ was voor ForFarmers. ,,We hadden te maken met de gevolgen van een ongunstige inkooppositie waardoor het resultaat in de eerste helft van het jaar zwaar onder druk kwam te staan. Inmiddels hebben we onze inkoopprocedure verder aangescherpt om de kans op een herhaling te minimaliseren.’’

Volledig scherm Yoram Knoop (CEO ForFarmers). © Frans Nikkels

Sluitingen en besparingen

In de tweede helft van 2019 realiseerde de onderneming uit Lochem volgens Knoop betere resultaten - ondanks lastige marktomstandigheden - door het uitvoeren van efficiencyplannen. ,,Wat onder meer de sluiting van vijf fabrieken behelsde.’’

Daarnaast legt de topman uit dat ForFarmers op schema ligt van een aangekondigde kostenbesparingen van tien miljoen euro in 2012. ,,De integratie van de vier bedrijven die we in 2018 overnamen is afgerond. Met deze overnames hebben we onze marktposities versterkt.’’

Inkrimping veestapel

Knoop tenslotte over de toekomst: ,,Het zijn roerige tijden en een nieuwe marktrealiteit dient zich versneld aan.’’ Hij benoemt daarbij in het persbericht de inkrimping van de veestapel en de impact op zijn sector van dierziekten als de Afrikaanse varkenspest en vogelgriep.