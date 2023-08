Veevoerfabrikant ForFarmers schrapt honderd banen

Nauwelijks schade aan groen na Stadsfesti­val in Deventer park: ‘Wij hopen dat het bij één keer blijft’

Hoe herstelt het Rijsterborgherpark van het Stadsfestival? Die vraag hangt in de lucht nadat het eenmalig terugkeerde in het monumentale groen. Schade is er nauwelijks, stelt de gemeente. Maar de kritische Deventer Bomenstichting houdt een slag om de arm.