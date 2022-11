Verbouwing Bibliotheek Gorssel afgerond, deuren gaan weer open

De bibliotheek zit al tien jaar in gebouw Den Oldenhof aan de Hoofdstraat in Gorssel. Na al die jaren intensief gebruik, was het interieur aan vernieuwing toe. Een mooie gelegenheid dus, om de vestiging meteen in te richten volgens het nieuw concept ‘lezen, leren, ontdekken en ontmoeten’.

De opening van de vernieuwde bibliotheek is op maandag 5 december. Iedereen is dan welkom om een kijkje te nemen. ,,De bibliotheek is een plek voor jong en oud, waar je terecht kunt voor tal van activiteiten’’, zegt Barbara Deuss van de bibliotheek. ,,Daarom loop je bij binnenkomst niet meer direct tegen een boekenkast aan, maar zie je een fijne ontmoetingsplek waar je wordt uitgenodigd om even plaats te nemen voor een gesprek, een werk- of studiemoment of iets anders wat past bij jou.’’