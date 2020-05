Verdachte (52) uitgebrande wietplantage Harfsen blijkt bekende ondernemer Henry de W.

De Ooldselaan in Laren is veiliger én luidruchti­ger: ‘wij zitten 's ochtends vroeg rechtop in bed’

20 mei Over twee weken gaat de Markeloseweg in Laren grootschalig op de schop om de verkeersveiligheid te verbeteren. Naar voorbeeld van de recente herinrichting van de Ooldselaan, die volgens de gemeente veiliger is geworden. Maar de aanwonenden waarschuwen hun dorpsgenoten: ,,Het woongenot is minder geworden.’’