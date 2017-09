Verkeer speerpunt in Barchem en Zwiep

Inwoners konden het afgelopen jaar via verschillende bijeenkomsten en enquêtes hun wensen kenbaar maken. Dat heeft geleid tot een dorpsplan, met ideeën over hoe Barchem en Zwiep er volgens inwoners over tien jaar uit moeten zien. Dat plan is nu klaar. Gemiddeld genomen zijn inwoners trots op hun dorp. Zij geven hun woonplaats een 7,8. Pluspunten zijn onder meer de mooie omgeving, actieve verenigingsleven, dorpsgevoel, aanwezigheid van winkels en voorzieningen en kleinschaligheid. Minpunten zijn onder meer ontbreken van een pinautomaat, gebrekkig openbaar vervoer, hardrijders en dat er veel wordt gevraagd van vrijwilligers.

Omnivereniging

Verkeer is ook een veel genoemd thema. Zeventig procent vindt dat Barchem en Zwiep niet verkeersveilig zijn. Zorgen zijn er over vrijwilligers. Barchem en Zwiep hebben een rijk verenigingsleven, maar het wordt steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Ook hebben sommige verenigingen moeite om mensen te vinden die bestuurstaken op zich willen nemen. ‘Het is de moeite waard te onderzoeken of een omnivereniging, een overkoepelend bestuur, tot de mogelijkheden behoort’, staat in het dorpsplan.