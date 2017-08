Verkeershinder door ongeluk op N825 bij Lochem

Lochemse buurt vindt komst Lidl onacceptabel

21 augustus De vestiging van een Lidl-supermarkt op het gasfabriekterrein aan de Julianaweg in Lochem is onacceptabel. Dat schrijven de gezamenlijke bewoners rondom het terrein van de vroegere gasfabriek in een brief aan het Lochemse college van B en W. Bewoners van de Noorderbleek, Berkelplein/Tuindorp en Noorderwal hebben zich verenigd in de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) en schrijven in de brief aan de gemeente dat de buurt ´unaniem´ tegen de voornemens is.