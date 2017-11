Vermiste Nikki (15) uit Eefde leeft nog en neemt contact op met haar moeder

Haar moeder vreesde voor het leven van haar dochter, of dat ze mogelijk in handen was gevallen van mensen met verkeerde bedoelingen. De eerst week na haar verdwijnen liet ze zo nu en dan iets horen, maar sinds 21 oktober werd niets meer vernomen. Ook niet door vriendinnen van haar. Debby Ruwe deed dinsdag daarom een emotionele oproep aan haar dochter.