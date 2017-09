Man bewusteloos geslagen in Lochem

14:18 Een 58-jarige man uit Lochem is vorig weekend - in de nacht van zondag op maandag- zwaar mishandeld. De politie meldde dit zondag omdat er getuigen worden gezocht van het incident dat plaats vond aan de Zuiderbleek in Lochem. De Lochemer werd bewusteloos geslagen en is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.