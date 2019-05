Vertraagde verkoop nieuwe woonwijk Eefde start dit najaar

Loostad, een ontwikkelaar uit Apeldoorn en de Hegeman Bouwgroep zijn verantwoordelijk voor de bouw van dit project.

Midden volgend jaar

De eerste fase – waarvan de verkoop dus gepland staat deze herfst – omvat naar schatting zo’n 15 tot 25 woningen, aldus Anne Geisler van de Hegeman Bouwgroep. Als er zeventig procent verkocht is van deze huizen, kan begonnen worden met de bouw. De verwachting is – op basis van ervaringsgegevens – dat midden volgend jaar daadwerkelijk de bouw voor de eerste serie huizen van start gaat, aldus Anne Geisler.

Optuigen

Hoe lang het duurt voordat ook de tweede fase ( en een eventuele fase) in de verkoop zal gaan, kan Geisler nu nog niet zeggen. ,,Op zich kunnen we zoiets snel optuigen, maar dat is nu moeilijk te zeggen. Laten we eerst de eerste fase maar eens realiseren. De woningmarkt is op zich nog steeds goed. Er is behoefte aan nieuwbouw. En bovendien gaan we in Eefde gemengd bouwen: rijtjeshuizen, twee onder een kapwoningen en vrijstaande woningen. Er is dus duidelijk wat te kiezen voor belangstellenden.’’

Poortgebouw

De Detmerskazerne ging in februari 2013 dicht. Enkele jaren later zijn allerlei gebouwen – op het poortgebouw na, dat nog steeds gebruikt wordt door de Stichting Werkatelier- gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het heeft geruime tijd geduurd voordat de plannen in daden omgezet worden. Het woord vertraging wil Anne Geisler niet in de mond nemen. Ze zegt dat het project ‘verschoven’ in de tijd is. Ze erkent dat het nog wel een paar jaar zal duren voordat de hele nieuwe woonwijk in Eefde er zal staan. Over de hoogte van de huizenprijzen durft ze zich nog niet uit te laten.

