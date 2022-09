Vervalste Ger Visser uit Gorssel notulen? Rechter zegt van niet en spreekt oud-directeur Eurocommerce vrij van fraude

Onrust in Lochemse villawijk over mogelijk nieuwe brug over de Berkel: ‘Niemand heeft ons iets verteld’

Ze wisten niet wat ze zagen. Een klein pijltje op een kaart, precies tussen hun huizen in. Hier zou een brug moeten komen. Een voet- en fietsgangersbrug over de Berkel, de rivier waar ze vanuit hun achtertuinen op uit kijken. Om de oversteek te kunnen maken naar een mogelijk nieuwe woonwijk in een gebied dat nu nog gras- en maisland is. ,,Niemand heeft ons iets verteld.”

30 augustus