Verzet tegen asfaltering zandpad bij Lochem ‘om gescheur te voorkomen’

Bewoners van recreatiehuisjes in het buitengebied van Lochem zijn fel tegen asfaltering van het zandpad van de Ossenbeltsdijk, waar paardenfokkerij Sham Stables om vraagt. De gemeente ging er al mee akkoord, maar de politiek vindt dat besluit op zijn minst voorbarig. ,,Het is niet nodig, het is een natuurgebied én het is gevaarlijk", zegt bewoner Dick Heesen.

GroenLinks in de Lochemse gemeenteraad gaat steun zoeken bij andere partijen om de asfaltering tegen te houden. Sterker nog: als het aan de milieupartij ligt, wordt zelfs het stukje asfalt dat er nu al ligt, weer zandpad. ,,De argumenten om de weg te asfalteren, zijn erg zwak”, zegt fractievoorzitter Linda Sanders van GroenLinks. ,,En we koesteren onze zandwegen in de natuur, dus laten we ons daar zoveel mogelijk aan houden. Dit plan brengt andere mensen op ideeën.”

De eigenaren van Sham Stables willen graag asfalt tot voor hun deur vanaf de Zutphenseweg omdat hun eigen paardentrailers, maar ook auto's van bezoekers en klanten zich stuk rijden op het hobbelige pad. ,,Er zitten echt hele dikke gaten in de weg”, zegt Reinske Anzarouti van Sham Stables. ,,De weg moet elk half jaar wel geen keer gerepareerd worden. Dat is ook heel kostbaar.”

Strakke asfaltlaag

Aan de weg ligt een uitgang van vakantiepark Resort Achterhoek, maar ook het kleinere parkje De Witte Berken grenst aan de Ossenbeltsdijk. Daar heeft Dick Heesen een chalet. ,,Een asfaltweg kost ook veel aan onderhoud. Ik kan het weten, want ik heb jaren in het wegenonderhoud gewerkt”, zegt Heesen. ,,Er komen hier veel wandelaars en gezinnen met kinderen die hier leren fietsen. Er wordt nu al best hard gereden, wart moet dat worden als er straks een strakke asfaltlaag op ligt?”

Met meerdere bewoners toog Heesen twee weken geleden al naar de gemeenteraad om bezwaar te maken tegen de asfaltplannen. ,,Het lijkt erop dat iedereen er op tegen is, behalve de mensen van de manege.” Heesen maakt zich vooral kwaad dat het college van burgemeester en wethouders het plan er al eerder ‘probeerde door te drukken'. ,,In 2018 hoorden we, twee weken voordat er geasfalteerd zou worden, van het plan. Dat werd toen gelukkig afgeblazen, maar nu proberen ze het er weer doorheen te krijgen zonder de gemeenteraad en alle omwonenden te informeren.”

Memo

Heesen en zo'n 36 andere omwonenden tekenden bezwaar aan tegen het besluit, maar die werden door Lochem aan de kant geschoven omdat de (tijdelijke) bewoners van de parken geen belanghebbenden zijn en dat de asfaltering op goede gronden is toegestaan. Er is geen vergunning voor nodig en dus hoeft de gemeenteraad niet geïnformeerd te worden, stelt het college in een memo aan de gemeenteraad.

,,Het is heel simpel: dit is een natuurgebied en de natuur lijdt onder een asfaltweg", zegt Linda Sanders van GreoenLinks. ,,Het besluit hoefde misschien niet getoetst te worden door de gemeenteraad, maar het college had ook gewoon ‘nee’ kunnen zeggen. Er zijn altijd wel bedrijven die zoiets willen. Als je hierin meegaat, zul je bijna iedereen die in de natuur iets wil asfalteren, toestemming moeten geven.”