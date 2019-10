Veteranen vrezen kazerne in Eefde te moeten verlaten

De Stichting Veteranen Oost Nederland is bang dat er een eind komt aan het Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC) in de vroegere Detmerskazerne in Eefde. Er is een geschil met de verhuurder van het onderkomen, de Stichting Werkatelier.

Volgens de veteranen wil de verhuurder een huurverhoging van driehonderd procent doorvoeren. Door steun van ‘een instantie’ lijkt die verhoging geen probleem meer, maar volgens de veteranen komt Werkatelier nu met aanvullende eisen.

Liever kwijt dan rijk

,,We krijgen sterk de indruk dat de verhuurder ons liever kwijt dan rijk is’’, zegt Serge van Dijk, de beheerder van de veteranenaccommodatie in de vroegere Detmerskazerne. ,,Nu we dus die verhoging van driehonderd procent kunnen betalen, komen ze weer met andere rekeningen en eisen aan. Het contact verloopt ook veelal via aangetekende brieven. Het lijkt erop dat ze aan dossieropbouw doen. De verhouding zijn inderdaad behoorlijk op scherp gezet’’, beaamt Van Dijk.

Joppe

Stichting Werkatelier verhuurt een deel van het poortgebouw ( het enige deel van de Eefdese kazerne dat er nog staat) sinds 2016 aan de veteranenorganisatie, die voor die tijd een accommodatie had in Joppe. De ex-militairen kunnen op drie doordeweekse avonden en op zaterdag in Eefde terecht. Van Dijk wil niet zeggen wat de verhoging in euro’s betekent. Ook wil hij niet zeggen wie ‘die instantie’ is die bereid is mee te betalen aan de huur.

Niet teveel

Serge van Dijk erkent wel dat de organisatie ‘als je het marktconform bekijkt niet teveel betaalt’. ,,Maar er komt bij onze organisatie ook weinig binnen. Soms hebben we bij lezingen en dergelijke een volle bak, maar dat wil zeggen zo’n 60 tot 70 man. Dan is het toch ook niet zo gek dat we geen duizenden euro’s huur kunnen betalen per maand’’, meent Van Dijk.

Naheffing energiekosten

Werkatelier heeft de huurverhoging onderbouwd door te zeggen dat er een naheffing is gekomen van 30.000 euro voor energiekosten. Van Dijk zegt te begrijpen dat Werkatelier dat deels wil verhalen op de huurders, maar volgens de beheerder is het onderkomen van de veteranen juist helemaal niet goed verwarmd in de wintermaanden. Toch wil de Stichting Veteranen Oost Nederland als het enigszins kan in Eefde blijven. ,,Het is een perfecte locatie voor ons. Juist op de plek waar een vroegere kazerne heeft gezeten is het voor ons prima toeven. Het geeft ons een gevoel van veiligheid. Misschien dat de verhuurder dat weet en denkt dat we dan overal wel mee akkoord gaan. Maar dat is ook weer niet het geval.’’

Onbehoorlijk