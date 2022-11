Vier clusterwoningen aan dorpsrand Laren na vijf jaar erdoor bij rechter

Barchemse bakker maakt de lekkerste speculaas: ‘Alleen een fijnproe­ver ontdekt misschien ons geheim’

De speculaasjes zijn niet aan te slepen bij bakkerij Proef in Barchem. In de zaak van Vera van Bemmel en haar partner, Menno Meijer, bakken ze zich suf om de vele klanten te voorzien van de winterlekkernij. En dat allemaal dankzij een mysterieus kruid dat zó in de smaak viel, dat Proef de prijs won voor ‘beste speculaas zonder amandel van Nederland’.

27 oktober