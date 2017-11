Virtuele blondine gaat mensen helpen niet te vergeten

Steenmeijer: ,,Voor Living Well With Anne willen we een verdiepingsslag maken: hoe kunnen we haar nog beter inrichten voor een specifieke doelgroep. Dat doen we in dit geval door gebruikersonderzoeken, drie jaar lang." In totaal 75 mensen die last hebben van geheugenproblematiek krijgen een Anne in huis: 25 in Italië, 25 in Luxemburg en 25 in de omgeving van Deventer. Het gaat om een project met een begroting van zo'n 2 miljoen euro, zegt Steenmeijer. ,,De zeven partners leggen samen 1,3 miljoen euro in, daarnaast ontvangen we zo'n 7 ton aan subsidies, onder meer van de Europese Unie."