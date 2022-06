Vismeester Rob Driessen wil iedereen laten hengelen

Als vismeester trekt Driessen langs scholen in Oost-Nederland, om kinderen het vissen te leren. ,,Zo’n dag bestaat uit twee gedeelten. ’s Ochtends doen we de theorie: hoe leeft een vis, wat is een goede visplek en hoe ga je met een vis om als je hem eenmaal hebt gevangen? ’s Middags gaan we echt naar de waterkant om gezellig samen te vissen. De vissen die we hebben gevangen onthaken we, daarna gaan ze meteen terug het water in. Het belangrijkste vind ik dat de kinderen leren een vis goed te behandelen.”