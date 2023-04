Vlaamse stripauteur logeert in Oost-Nederlandse avonturen

MET VIDEO Heftig ongeluk in Deventer: fietser (15) tijdens hoosbui geschept door auto

Een 15-jarige fietser is zwaargewond geraakt bij een heftig ongeluk met een automobilist op een fietsoversteekplaats in Deventer. Twee ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse geweest. Besloten is om de jongeman uit Deventer met spoed over te brengen naar het ziekenhuis in Nijmegen.