Voorlopig niet verdwalen op wandelroute de Poort van Lochem: het pad is gesnoeid en de bordjes vernieuwd

Als vrijwilligers van Stichting Mooi Lochem niets doen, moeten wandelaars zich door bramenstruiken en metershoog gras worstelen. Bewegwijzeringsbordjes vergaan door het zonlicht en waren aan vervanging toe. ,,We zijn nog geen IVN of zo, de liefhebber moet er zelf wat van maken.” Aan de keukentafel van zijn boerderij die bijkans aan de route grenst, vertelt Gerrit Jan Schepers, voorzitter van de Stichting Mooi Lochem honderduit. De wandelroute die inmiddels alweer tien jaar bestaat, is er niet zomaar gekomen. Sterker nog, als de stichting destijds niet in actie was gekomen, was een deel van het gebied nu één grote woonwijk geweest.