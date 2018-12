Voormalig politiebureau Lochem wordt kantoor van uitzendbureau

Momenteel is De Uitlener nog gevestigd aan de Hoeflingweg in Lochem. Het bedrijf bemiddelt bij de inzet van technisch personeel. Sinds enkele weken wordt met eigen mensen het voormalige politiebureau verbouwd, accountmanager Joep den Ouden van De Uitlener verwacht dat de klus eind maart 2019 geklaard zal zijn. Ze verlaten dan het gehuurde kantoor aan de Hoeflingweg.

Tot 1 december 2016 huisden Lochemse agenten in het pand aan de Larenseweg. Een volwaardig politiebureau heeft Lochem sindsdien niet meer. Inwoners kunnen tegenwoordig in contact komen met de politie door zich te melden bij het steunpunt in het gemeentehuis aan de Hanzeweg. Uitsluitend op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagmiddag is er gelegenheid om op afspraak een wijkagent te spreken. Voor overige politiezorg is Lochem aangewezen op het politiebureau in Zutphen.