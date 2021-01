Voorzitter Blikman van Radio Ideaal bedolven onder felicitaties na positief advies zendvergunning Lochem

Oeps, de camera staat nog aan! Pijnlijke uitglijder legt vergroot­glas op ‘illegaal’ mediabe­leid burgemees­ter Lochem

23 januari De voorzitter van Radio Ideaal, Lammert Blikman, is woedend. Hij werd in een uitgelekt onderonsje tussen de Lochemse burgemeester en een ambtenaar na een digitaal raadsgesprek belachelijk gemaakt. Ook is te horen dat vrijwilligers van zijn zender ‘niets voorstellen.’ ,,De discussie over onze geschiktheid begint achterbaks te worden.’’