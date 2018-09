Vrienden van de Loarnse Karmisse denken mee

De Loarnse Karmisse is gisteren weer begonnen. Als het weer meewerkt zullen duizenden de weg naar het dorp weten te vinden. Velen doen dat niet alleen vanwege de talrijke attracties, maar de kermis is ook een unieke kans om in een gezellige sfeer oude bekenden te ontmoeten.

Geen kermissfeer

In de tot kermisstraat verbouwde Dorpsstraat in Laren heerst in de vroege vrijdagavond nog allesbehalve een kermissfeer. Maar schijn bedriegt, want de grote zaal van hotel Witkamp is afgeladen vol met vrolijke kermisgangers die vast van plan zijn er een paar mooie dagen van te maken. In zo’n uitbundige sfeer moet zelfs een ervaren entertainer als Erik Hulzebosch alle zeilen bijzetten om iedereen bij de les te houden. Hulsebos kreeg ook de gelegenheid om Wijnand Stegeman als eerste ‘Ondernemer van het jaar’ te huldigen.

Stagnatie

Toen enkele jaren geleden de organiserende Larense Ondernemersvereniging enige stagnatie in het kermisbezoek meende te ontdekken, werden plannen beraamd om het tij te keren. Bestuursleden Ingri Imenkamp, Wouter Hiddink en Richard Buitink zetten de schouders onder het ‘Anjagersproject’.

In het Achterhoeks is een anjager iemand die veranderingen voorbereidt, maar ook iemand die een zaak stimuleert. Volgens Richard Buitink zijn dat precies de eigenschappen die de Anjagers belangrijk maken voor de kermis. ,,Het zijn vrienden van de kermis en ze zijn voor ons erg belangrijk. Hun financiële bijdrage stelt ons in staat om nieuwe zaken te ontwikkelen, maar zij kunnen ons ook helpen met het meedenken over nieuwe ideeën en initiatieven.’’

Gamemiddag

Ingri Imenkamp noemt als voorbeeld het inschakelen van een groepje jongelui van een jaar of vijftien. ,,Voor het voortbestaan van de kermis is het belangrijk om te investeren in de jeugd. Hun idee om een gamemiddag te organiseren gaat morgen in première.’’

Hiddink wijst op de saamhorigheid die mede door de Anjagers vorm krijgt in het Anjagersbal en het Anjagersontbijt op maandag.

Grootste lol

Inmiddels begint de kermis aarzelend op gang te komen, maar Marell, Tessa, Manou en Yindi hebben al de grootste lol. Ze zijn twaalf en als brugklassers van het Staringcollege benutten ze de kermis om elkaar beter te leren kennen. De zweefmolen en de botsautootjes kunnen in elk geval op hun bezoek rekenen.Vandaag heeft de kermis naast een rommelmarkt vooral kinderactiviteiten met als hoogtepunt de verkleedwedstrijd.

Hardloopwedstrijd