Vrij baan voor kleine windturbines in Lochem

Een aantal initiatiefnemers heeft plannen voor kleine turbines in Lochem. Een inwoner uit Barchem heeft plannen voor een windturbine van 24 meter. In Laren speelt ook een initiatief voor twee windturbines. Een daarvan past niet binnen de huidige regels van de gemeente. Ook vanuit de landbouworganisatie LTO komen er signalen dat boeren wensen hebben op dit terrein, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. Momenteel staat er al een kleine turbine aan de Belterweg in Harfsen. Deze is kleiner dan vijftien meter.

Een kleine windturbine heeft ongeveer de hoogte van een volwassen boom zoals eik of beuk. Omdat de hoogte overeenkomt met andere landschapselementen is het in de ogen van de gemeente geen verstorend element. De gemeente wil de komst van hogere molens verruimen omdat hogere turbines meer wind vangen en een hogere opbrengst hebben. Toch is de verhouding tussen opbrengst en investering niet altijd gunstig, aldus de gemeente Lochem. In sommige gevallen is de terugverdientijd van een kleine windturbine langer dan 12 jaar. Maar omdat het in dit geval om particuliere initiatieven gaat, speelt de gemeente hierin geen rol. De gemeente juicht de komst van kleine turbines toe omdat het leidt tot duurzame opwek van energie. Een initiatiefnemer kan door middel van een turbine proberen zelfvoorzienend te zijn.