Vrijwilligerswerk van 11 meiden uit Achterhoek op losse schroeven door aanslagen in Sri Lanka

Schrikken was het zeker, zegt Tanja Bos uit Laren, een van de drie coaches, toen op eerste paasdag aanslag na aanslag volgde in Sri Lanka. Rond de 250 mensen kwamen erbij om het leven onder wie ook nog drie Nederlanders. ,,We staan regelmatig in contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken om de actuele status te horen. Er is nu nog een negatief reisadvies. Tja, wat is wijsheid. Gelukkig hebben we nog enkele weken bedenktijd voor onze tickets definitief worden. Voor 20 mei moeten we weten waar we aan toe zijn en moeten we een beslissing nemen om al dan niet te gaan.’’