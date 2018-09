Vrouw uit Eefde ziet ineens een insluiper in haar woning

Ruim 100 klachten over PlusOV, merendeel 'over vervoer­ders'

6 september In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar is in totaal 110 keer geklaagd over het leerlingenvervoer van PlusOV. Verreweg de meeste klachten (79) gaan over de 'uitvoering door de vervoerders', meldt het Apeldoorns gemeentebestuur - dat alle klachten liet inventariseren.