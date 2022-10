Vuurwerkverbod in Lochem van de baan: ‘Het is hier een traditie’

Naar betoveren­de en geheimzin­ni­ge wereld van paddenstoe­len in Lochem: ‘Spiegeltje meenemen’

Wie op zoek is naar een ‘betoverende en geheimzinnige wereld’ is op zondagmiddag 9 oktober bij het juiste adres in landgoed Velhorst. Aan de Lageweg in Lochem wordt daar namelijk begonnen aan de traditionele paddenstoelenexcursie. Start is om 14.00 uur.

29 september