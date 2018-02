VVV Lochem gered voor dit jaar

Toeristen kunnen ook dit jaar terecht bij de VVV in Lochem. De VVV kan ondanks de perikelen bij marketingorganisatie Lochem 3.0 dit jaar open blijven. Er is een constructie bedacht om het toeristisch informatiepunt te voorzien van het benodigde geld. Dat gaf wethouder Ingrid de Pagter (CDA) maandagavond aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Lochem 3.0 is in 2015 op initiatief van een aantal ondernemers begonnen om toerisme, recreatie en economie een impuls te geven. Onder meer de VVV valt onder Lochem 3.0. De organisatie heeft echter niet voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar na een evaluatie verbond aan een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro voor 2017 en 2018. Een van de eisen was dat er uiterlijk 31 december een onafhankelijke raad van toezicht zou moeten zijn van minimaal vijf personen. Die is er echter nog steeds niet.

Consequentie is dat Lochem 3.0 voorlopig gen subsidie krijgt voor dit jaar. Er is een oplossing bedacht om te voorkomen dat de VVV, die is gevestigd aan de Markt, daardoor in de problemen komt. Van de 90.000 euro die was voorzien voor Lochem 3.0 gaat er 45.000 euro naar de VVV, vertelde De Pagter gisteravond. Die kan daardoor open blijven en onder meer salarissen van medewerkers betalen.