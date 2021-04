VVV Lochem is omgetoverd tot Inspiratiepunt: zelf je route bepalen met een druk op de knop

In één klap is de ruimte voor presentatie van toeristische informatie verdubbeld in het Oude Stadhuis op de Markt in Lochem. De verbouwing van de in onbruik geraakte helft van de bel-etage van het statige pand tegenover de kerk maakt het mogelijk toeristen te voeden met leuke tips en adviezen in beeld en geluid en vooral door het zelf doen.