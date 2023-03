Waarom VVD Lochem blijft hameren op afwachten landelijke normen windmolens: ‘Geen tweede Eefde’

Punt glipt BZC in slotsecon­den door de vingers dankzij lekke verdedi­ging

Eerstedivisionist BZC was zaterdagavond heel dicht bij een punt tegen subtopper Haerlem, maar het punt glipte de Borculose middenmoter in de absolute slotfase alsnog door de vingers (16-17). De liefst zeventien tegentreffers zeiden alles over de verdediging van de thuisploeg.