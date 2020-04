Wachtende vrouw uit het niets in gezicht geslagen bij supermarkt in Lochem

Lochem sluit nu populaire hangplek voor jongeren bij Sportclub Lochem

9 april De Activity Square bij Sportpark De Elze in Lochem, is per direct gesloten. Handhavers zien dat jongeren hier blijven samenkomen en te dicht bij elkaar zitten. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft een verzoek tot sluiting ingediend bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. ,,Het is met pijn in het hart, maar gezondheid gaat voor alles.’’