Wandelbuis onder spoor bij Almen

De rijksoverheid wil in heel Nederland geen onbewaakte overgangen meer vanwege de veiligheid. In Almen zijn aan de Hulzerdijk en Wagenvoortsdijk vier overgangen die daarom aangepast of afgesloten zouden moeten worden. Voor één overgang aan de Hulzerdijk komt een bewaakte overgang in de plaats, bij een andere passage aan dezelfde straat is na overleg met omwonenden besloten een wandelbuis onder het spoor aan te leggen. Door zo’n rioolbuisachtige constructie met een diameter van 2,30 meter kunnen mensen ook lopend met fiets of paard naast zich.

Kosten

Wethouder Ingrid de Pagter (CDA) beloofde november vorig jaar een volle zaal met omwonenden in De Nieuwe Aanleg in Almen haar best te doen om twee van de vier onbewaakte spoorwegovergangen in Almen open te houden. Die belofte resulteert nu in de aanleg van een buis in 2019 of 2020. De investering die daarbij komt kijken is van dezelfde orde van grootte als die bij een bewaakte overgang, meldt De Pagter. De onderhoudskosten bij een buis zijn wel veel lager. “De omwonenden waren bezorgd of zo’n bewaakte overgang met geluid en licht wel in de omgeving past en daarom hebben we voor de wandelbuis gekozen.” Lochem is de eerste gemeente waarmee ProRail heeft afgesproken zo'n buis aan te leggen. Voor een andere door ProRail geopperde optie met een brug over het spoor heen bestond weinig animo.