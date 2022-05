Wat doet deze auto met ingeslagen ruit langs de weg bij Lochem? ‘Het voelt schimmig’

Bouwplan De Schilders­hof in Eefde nog niet van tafel: ‘Moeten tijd nemen om consequen­ties uit te zoeken’

Verdwijnt bouwplan De Schildershof in de prullenbak? Over het inbreidingsproject in Eefde bestaan veel twijfels binnen de Lochemse gemeenteraad. Want: omwonenden zien het niet zitten. Zij vinden dat het te druk wordt in de buurt. Een voorstel om opnieuw te spreken met de ontwikkelaar over de uitgangspunten van het plan is maandag echter aangehouden.

