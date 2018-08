Waterpoloërs uit Almen zwommen tóch mee met Van der Weijden

Natuurlijk, in eerste instantie was de teleurstelling groot toen overheden en het waterschap meezwemmers verbood het water in te duiken op de route die de meervoudige Olympisch kampioen Van der Weijden af zou leggen. De kans op het oplopen van de E.colibacterie was te groot. Maar de waterpoloërs van de Berkelbaronnen uit Almen besloten alsnog het ruime sop te kiezen. ,,Op eigen risico’’, vertelt Gerbrand Willemsen, die met zeven teamgenoten klaarstond om vlak voor Dokkum weer het water in te springen. ,,Wat kon ons gebeuren? Misschien dat we een paar dagen aan de diarree zouden zijn, maar dat hadden we er dan voor over gehad. Hier hebben we lang naar toe geleefd, een paar dagen ziek zouden we op de koop toe nemen.’’