Waterschap verrast door hoeveelheid dode vissen in de Berkel

Tienduizenden vissen in de Berkel legden het loodje nadat er afvalwater van de fabrieken van FrieslandCampina in Borculo en Lochem in de Berkel terecht kwam als gevolg van die leidingbreuk. Vooral de eerste 24 uur is het leed ontstaan, aldus Gerard in zijn betoog. Het afvalwater is eiwitrijk en daardoor ontstond er in de Berkel een zuurstoftekort en zijn grote hoeveelheden vis gestorven. Volgens de directeur zijn ook nog ‘meer dan tienduizend’ vissen gered door ze over te zetten naar zuurstofrijkere delen van het riviertje. Hierbij heeft het schap de assistentie gehad van vissers.

Vervelend

Gerard noemde het voorval in de Berkel ‘een zeer vervelend incident’. ,,Die vissterfte raakt ons ook diep.’’ De breuk in de persleiding kon vorige week gerepareerd worden nadat er een bypass was gemaakt zodat het afvalwater elders naartoe kon worden geleid. Dat water ligt nu opgeslagen in een depot. Gerard zei dat nog overleg nodig is met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) om te bepalen wat en wanneer er iets moet gebeuren met het slib dat achterblijft in het depot.

Juiste aanpak

Het waterschap meent dat de aanpak waarvoor gekozen is (het zoveel mogelijk isoleren van het afvalwater in een gedeelte van de Berkel) nog steeds de beste is geweest. Van sommige kanten werd er kritiek geleverd omdat de fabrieken van de zuivelonderneming vrijwel steeds hebben kunnen doordraaien. Volgens Gerard was het niet mogelijk ‘met één druk op de knop’ de fabrieken stil te zetten. ,,Dat kost zeker 72 uur’’, zei hij. Als de fabrieken helemaal stopgezet waren, dan hadden heel veel boeren hun melk niet kwijt gekund. ,,Het ongecontroleerd lozen van melk levert ook een milieuprobleem op. We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit de meest duurzame oplossing was’’, aldus Gerard.