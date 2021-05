Weer of geen weer, buitenbaden in Almen en Gorssel gaan vanaf 5 mei weer open

Deze Lochemse boeren willen geen gifgele velden meer zien en experimen­te­ren op akker in Laren: ‘Wij zijn ook onderdeel van de samenle­ving’

9 april Gifgele velden tijdens de lente in het buitengebied van de gemeente Lochem moeten tot het verleden behoren. Lochemse boeren willen de controversiële onkruidverdelger Round Up, die daar de oorzaak van is, uitbannen. Zes agrarische loonwerkbedrijven experimenteren daarom op een demonstratieveld in Laren met alternatieve manieren om grassen te verwijderen. ,,We willen laten zien dat we echt wel naar de samenleving luisteren.’’