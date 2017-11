'Weinig spullen' in museum Almen

,,Het rationele van Staring hopen we te kunnen combineren met de liefde van Pien voor de Achterhoek. Dat zijn de verbindende factoren. Maar zonder dat we het sentimenteel gaan maken’’, zegt Boaz Baradon, tentoonstellingsontwerper van OPERA Amsterdam, over de totstandkoming van de tentoonstelling in STAAL, het nieuwe museum in Almen dat op zaterdag 2 december officieel geopend wordt.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits neemt de openingshandeling voor zijn rekening. Initiatiefnemer voor het museum is de Almense Pien Pon.

Tot 2 december zal het nog flink doorwerken worden voor een ieder die betrokken is bij de bouw van het museum. Al vanaf het begin is Boaz Baradon bij het project betrokken. Hij erkent dat hij voor die tijd nog nimmer van de dichter/landbouwkundige A.C.W. Staring had vernomen. ,,Maar uiteraard heb ik me er in verdiept en heb heel veel informatie gekregen van Pien. Wij hebben met ons bureau natuurlijk al heel nieuwe tentoonstellingen gemaakt, maar dat waren vaak bestaande musea. Dan moet je rekening houden bijvoorbeeld met de bestaande collectie. Hier beginnen we iets nieuws. Er zijn bijvoorbeeld heel weinig objecten die we tentoonstellen. Dat maakt het ook al anders.’’

Nieuwe media

In het museum in de Almense Dorpsstraat wordt uiteraard veel met nieuwe visuele media gewerkt. Zo komen er bijvoorbeeld schommels die je met behulp van fraaie videobeelden het gevoel geven onderdeel uit te maken van het Achterhoekse landschap. Uiteraard is er ook aandacht voor kasteel De Wildenborch bij Vorden waar Staring in de negentiende eeuw woonde. In het museum is ook een muzieksalon want Staring was ook een groot muziekliefhebber. Op zolder wordt een activiteit gecreëerd speciaal voor de kinderen, want het museum wil zich ook op die doelgroep richten. Bedoeling is dat het voor de basisscholen interessant is een bezoekje te brengen aan het nieuwe museum.

Betrokkenheid

Tentoonstellingsontwerper Baradon werkt ook geregeld voor internationaal bekende musea in grote steden. Het bijzondere van het project in Almen vindt hij de grote mate van lokale betrokkenheid. ,,Bijna iedereen die hieraan meewerkt komt uit Almen of uit de buurt. Dat geeft een bepaalde verbondenheid, dat vind ik heel mooi. De mensen willen er met zijn allen hier iets moois van maken.’’