Werk in Rabobank-pand in Lochem na bankroet bouwer hervat

Door het faillissement van Saterslo Bouw heeft het bouwproject langdurig stil gelegen. Er deden allerlei wilde geruchten de ronde in Lochem. ,,Het was uitermate vervelend zo’n faillissement, maar gelukkig hebben we nu een aannemer waar we het volste vertrouwen in hebben. Friso Bouw uit Eibergen, met het hoofdkantoor in Sneek, gaat het werk nu uitvoeren’’, aldus Nijkamp.