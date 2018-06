Werk sluiskolk Eefde gaat nieuwe fase in

Rijkswaterstaat meldt dat er wordt gestart met het storten van beton. De afgelopen periode stond nog vooral in het teken van inrichting van de bouwplaats, het plaatsen van damwanden en grondafgravingen.

Twentekanaal

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf in februari het startsein voor de werkzaamheden aan het Twentekanaal. De aanleg van een tweede sluiskolk bij Eefde is daar een belangrijk onderdeel van. Tussen Eefde en Lochem en in Twente wordt bovendien gewerkt aan het versterken van bruggen. Er wordt ruim tweehonderd miljoen euro uitgetrokken voor de maatregelen, waarmee het Twentekanaal beter toegankelijk moet worden gemaakt voor de scheepvaart. De plannen kwamen in een stroomversnelling na een ongeluk in 2012 waarbij een sluisdeur naar beneden viel. Daardoor was de belangrijke vaarroute wekenlang gestremd.

Beton storten

L2T heeft de afgelopen periode drie bouwkuipen gecreëerd, meldt Rijkswaterstaat. Dat zijn grote putten waarin later de sluis wordt gebouwd. Nu die kuipen er zijn kan gestart worden met het storten van het beton. In eerste instantie gaat het om het storten van een onderwaterbetonvloer in drie etappes. Zo’n vloer is nodig zodat daarna de bouwkuipen, waar nu nog water in staat, leeggepompt kunnen worden. Als dat klaar is wordt het definitieve beton gestort

Nieuwe inrichting