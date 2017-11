Wethouder belooft meer sturing te geven aan bomenbeleid

Video Spelenderwijs Nederlands leren door te zingen in Lochem

5 november Van kinderliedje tot smartlappen. Eens per maand kan een ieder die dat wil op zondagmiddag een uurtje Nederlandstalig zingen in Het Stadshuus. Doel is onder meer om mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn een mogelijkheid te geven om spelenderwijs de Nederlandse taal te oefenen en in contact te brengen met Nederlanders.