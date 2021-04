Wethouder Lochem wil ondernemers met 100.000 euro steunen: ,,Ze hebben 3 weken de tijd om met goede plannen te komen’’

Raad stelt besluit over nieuwbouw Gorssel uit, bewoners van flatgebouw De Bloemen­kamp twee weken in onzeker­heid

9 maart Bewoners van het Gorsselse appartementencomplex De Bloemenkamp volgden gisteravond in spanning het Lochemse raadsdebat over sociale huurwoningen in hun geliefde woonplaats. Hun verouderde flats staan op de slooplijst en het is de vraag of er voldoende sociale huurwoningen voor terugkomen. De raad moest hier gisteravond duidelijkheid over geven. Maar vanwege de volle agenda werd de stemming uitgesteld.