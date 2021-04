Wethouder Lochem wil ondernemers met 100.000 euro steunen: ‘Ze hebben drie weken de tijd om met goede plannen te komen’

Nu de lockdown maar voortduurt wil de gemeente Lochem lokale ondernemers extra financiële steun bieden via het Lochems Ondernemers Fonds. Er is in totaal 100.000 euro vrijgemaakt voor het fonds. Gegadigden hebben tot 28 april de tijd om een aanvraag in te dienen. ,,Er is immers urgentie en we willen de subsidies zo snel mogelijk kunnen toekennen’’, aldus wethouder Eric-Jan de Haan.