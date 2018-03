'Wethouders moeten in gemeente Lochem wonen'

Wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Lochem aan de slag gaan moeten binnen de gemeentegrenzen wonen of komen wonen. Dat vinden vijf van de zeven partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Dat blijkt uit de Kieswijzer van de Stentor. Partijen kregen onder meer de volgende stelling voorgelegd: 'Wethouders moeten in de gemeente Lochem wonen'. Dat is nu niet het geval. Twee van de drie huidige wethouders wonen buiten de gemeente Lochem. Dat zijn Trix van der Linden (D66, Enter) en Ingrid de Pagter (CDA, Valburg). Van der Linden kreeg bij haar aantreden in 2014 een ontheffing, die jaarlijks is verlengd. De Pagter is sinds april 2017 wethouder in de gemeente Lochem. Zij volgde Jan Kottelenberg op, die burgemeester werd in Neder-Betuwe. Wethouder Bert Groot Wesseldijk woont wel binnen de gemeentegrenzen.

CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en Meedenken met Lochem zijn het eens met de stelling dat wethouders in de gemeente Lochem moeten wonen. Dat versterkt de lokale binding en betrokkenheid, is de argumentatie. Sommige partijen plaatsen wel nuances. Zo vindt GroenLinks dat wethouders best van buiten mogen komen, maar dat zij dan wel binnen een jaar naar de gemeente Lochem moeten zijn verhuisd.