Wie is ‘Russische smokkelaar’ Dmitri K. (55) uit Gorssel? ‘Het zijn hele lieve mensen’

Moordzaak zonder lijk; Wico van Leeuwen leeft niet meer en de verdachte zwijgt

Wat is er met Wico van Leeuwen uit Borculo gebeurd en is hij nog in leven? Die vragen stonden vrijdag centraal bij de eerste pro-forma zitting tegen verdachte Mart B. (29) uit Borculo. Het OM gaat er van uit dat Van Leeuwen dood is en is er zeker van dat B. de hand in zijn dood heeft gehad. De verdachte zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.