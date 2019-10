Wie was Bob Ross? Museum MORE in Gorssel eert een hypnotiserende cultheld

Oorlogs­jour­na­list Bud Wichers uit Gorssel na Turkse hinderlaag in Syrië: ‘Even van de schrik bekomen’

28 oktober Video- en beeldjournalist Bud Wichers (41) uit Gorssel is zaterdag in het Noorden van Syrië heelhuids uit een Turkse hinderlaag gekomen, meldt zijn collega Joanie de Rijke. De twee zijn in dat gebied onder anderen voor een reportage over de Free Burma Rangers.